Demichelis habló sobre la posibilidad de ir a Bayern Münich: “La institución me conoce…”

Frente a la consulta, el entrenador dejó en claro que su cabeza está puesta en River y que hoy es su prioridad. "Agradezco las palabras de Claudio, me conoce mucho. Pero la gente que conduce la institución me conoce tanto que sería incapaz de llamarme mientras esté acá, saben el amor que le tengo a River y todo lo que hice para dejar de estar en el Bayern y venir a Argentina. Y tampoco quisiera que me llamen", explicó.