Entrenamiento, cena y viaje: Atlético Tucumán no tiene descanso

La buena noticia para el técnico de Atlético es que el 2-2 con Independiente Rivadavia no arrojó lesionados, tampoco tiene suspendidos, de esta forma, los únicos con los que no podrá contar en Santa Fe, para el partido de 32.vos de final de Copa Argentina son: Lucas Ambrogio, Gianluca Ferrari y Néstor Breitenbruch serán los únicos que no podrán participar del cruce copero, de todas maneras Breitenbruch está trabajando de manera diferenciada y apunta a volver en la próxima fecha de la Copa de la Liga, cuando el “decano” visite a Independiente en Avellaneda.