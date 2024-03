El aprendiz Brito confirmó su ascenso y fue la figura de la jornada turfística

En el otro cotejo destacado del mitin, Brito volvió a lucirse. Esta vez mostró mucha serenidad para esperar hasta último momento y recién exigir a fondo a Furioso Amazon en los 700 metros de la prueba reservada para la nueva generación. “En un momento pensé que mi potrillo no podía ganar más, porque el puntero me había sacado una muy buena ventaja. Por suerte nunca me desesperé. De a poco comencé a exigirlo y mi potrillo arrancó con mucha fuerza en el final”, señaló el jinete del nieto materno de Exchange Rate, que respondió a su favoritismo para iniciar su campaña de pista con una victoria. El zaino que entrena Guillermo Jiménez derrotó por medio cuerpo a Army Of Me, en 40”3/5 para los 700 metros.