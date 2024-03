Cartas de lectores: energía y agua

Evidentemente, esta provincia ha abandonado, desde hace muchos años, las obras necesarias que requiere su población. Sabedores de que la energía y el agua son dos factores sumamente necesarios para la vida de la humanidad, incluidos los gobernantes, y que para gozar de estos servicios aportamos la cuota que nos fijan mensualmente, los gobernantes de estos últimos años no se han preocupado en procurar que no nos ocurran los inconvenientes que estamos pasando. Siempre estamos al límite, no solucionamos nada con los cortes diarios de energía en distintos sectores de la provincia, cuando la solución está en otra parte, construyendo obras donde podamos producir más energía y solucionar este diario problema. Y, ligado a ello, ya que al agua la extraemos con bombas desde el subsuelo y que son accionadas con motores eléctricos, también nos quedamos sin agua potable. Con un dique en crisis, ¿no pudimos aún intentar construir otra fuente? Busquemos los técnicos que sepan resolver estas falencias y nos preocupemos más, porque de seguir así a nuestro futuro ya lo estamos imaginando.