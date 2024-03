Se viene el revalúo trimestral del Inmobiliario y del Automotor

“Si no sale la reversión de Ganancias, no sé qué sucederá en mi provincia. No tengo forma de financiar los gastos en medio de la caída de la actividad”. Esta fue la reflexión de uno de los gobernadores al salir, la semana pasada, de la reunión en la Casa Rosada de la que participó el presidente Javier Milei. La preocupación no es sólo de ese mandatario, sino también, en mayor o en menor medida, de todos sus pares. Tucumán no está exento de este escenario. La no vigencia del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría de trabajadores implica una disminución de transferencias federales por coparticipación del orden de los $ 125.000 millones, un monto que se actualiza mes a mes de acuerdo con los incrementos que se les otorga a los empleados públicos y privados. La cifra no es menor: representa casi dos planillas salariales mensuales en el Estado tucumano.