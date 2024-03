Se acabó la espera: vuelve la temporada de hockey

Si bien la categoría A, la más importante, se lleva todos los flashes, hoy también comenzarán los torneos de las categorías B y C en la rama femenina. En la B, también habrá dos zonas: Monteros Vóley A, Tucumán Rugby C, Villa Mitre A, San Martín Blanco y La Querencia estarán en el grupo A, y Atlético A, Jockey Blanco, Lince, Universitario Gris y Tucumán Rugby B en la zona B. Por su parte, la categoría C tendrá cuatro grupos: Natación Blanco, Villa Carmela, Natación D, Natación Azul y Aguará Guazú en el grupo A; IPEF, Monteros Vóley B, Tucumán TK, Lawn Tennis Amarillo, Los Tarcos Lila y Coipú en el B; Los Tarcos Blanco, Almirante Brown, Lawn Tennis Blanco, San Martín Negro y Famaillá FC en el C; y Atlético B, Jockey Celeste, Villa Mitre B, Universitario Blanco y Los Tarcos Azul en el D.