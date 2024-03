Maíz: el spiroplasma prende alarmas en la región central

En Santiago del Estero, si bien suelen ser afectados por spiroplasma -y sufren daños de un 5% a un 10%-, ya tienen establecidos protocolos de control. Pero este año cuentan que el ataque muestra un nivel de daño mucho mayor. Allí, ya hay lotes dados por perdidos, y otros con daños de un 30% y hasta de un 50%. “La enfermedad no para, y puede ser peor. No sabemos qué cosecharemos”, cuentan. En Chaco, la situación es bastante similar. Los técnicos advierten: “El daño puede manifestarse hasta 120 días después del ataque. El virus y las bacterias que transmite el vector pueden cortarle el llenado a la planta. Por eso es una enfermedad que genera tanta incertidumbre. No sabes cómo vas a encontrar el cultivo mañana”.