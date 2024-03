Inflación: cuándo bajará a un dígito, según las consultoras

En tanto, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, dijo que el momento de que pueda volver a un dígito "va a depender de que pase con los servicios públicos, de algunos aún no sabemos cuánto va a ser el aumento como el gas, qué pasa con los aumentos del transporte si a partir de abril se indexan o no, las paritarias". Y auguró que "en principio en el segundo trimestre si sigue todo normalizando, tenés chances de llegar a un dígito, probablemente más en junio".