Cartas de lectores: Escuela Técnica de Alberdi

Pensaba que, al hacer pública en esta sección (carta “Escuela Técnica de Alberdi”, 29/02), la falta de iluminación en dos sectores de escuela técnica de Alberdi, imaginé que movilizaría a subsanar el inconveniente al responsable de la institución y muy especialmente a la persona de la Dirección de Educación Técnica, a quien desde el 8 de febrero, hace más de un mes, mediante whatsapp le informé de esa situación, fundamentada con fotos de diferente día y mes. Pero la sensación de que poco les importa la institución es visible, porque siguen los dos sectores en las mismas condiciones, dos semanas después de publicada mi carta, es más, uno de los sectores está desde julio del año pasado, tiempo suficiente para comprobar personalmente el responsable institucional de esa falta de iluminación. La Sra. ministra públicamente informó que se giraron los fondos para el aprestamiento; me imagino que se hizo un relevamiento institucional serio, para su aplicación, y de ahí debería haber salido, por el gran tiempo a oscuras de ese sector, la compra de las luminarias necesarias para el mismo. ¿Qué habrá pasado? ¿Fueron los fondos insuficientes? Quizás, por lo que se debería verificar la rendición de cuenta del aprestamiento si se condice con las necesidades, porque está visto dos semanas después en ese sector, el responsable institucional no lo tuvo en cuenta; por eso hoy sigue sin las luminarias colocadas. Además, la cooperadora podría haber aportado las luminarias necesarias, con lo recaudado en un bingo realizado en los últimos meses del año pasado; tal vez para un par de focos hubiera alcanzado. El destrato al pedido publicado, muestra la desidia, en especial del responsable institucional, para dar repuesta al mismo. No fue un pedido para molestarlo; todo lo contrario era, más allá del que firma el pedido público, para que demuestre su capacidad de gestión. Como siguen sin iluminación esos sectores por este medio le solicito al lord mayor del municipio la donación de las lámparas necesarias, agradecido de antemano.