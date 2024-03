Un abrazo al Ente Cultural para defender la actividad artística y contra el ajuste

“Defendemos la cultura contra los ataques del gobierno nacional y provincial”, expresó el teatrista Pablo Gigena con megáfono en mano, que instó a defender los derechos de los trabajadores. Teresita Guardia demandó que no se le quite la autarquía al Ente y que no dependa del Ministerio de Educación. Anahí Rodríguez también describió la incertidumbre que existía en la comunidad artística y la inestabilidad, e insistió en denunciar al gobierno provincial y nacional y planteó formular un plan de lucha.