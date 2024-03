Cortes de luz en Tucumán: legisladores radicales piden que se investigue el accionar de EDET

“Se tienen que ir de Tucumán las empresas que no prestan bien los servicios y que dejan solo al ciudadano. Muchas veces han recibido multas que resultan insignificantes a raíz de contemplar las ganancias que tienen estas empresas. Se necesita empresas que brinden verdaderamente el servicio y que no sean sencillamente succionadoras de los fondos de los tucumanos, mientras los tucumanos estamos cada día peor. Por eso es que no vamos a parar hasta que verdaderamente se hagan las inversiones que se tienen que hacer o EDET se vaya de Tucumán, porque verdaderamente esto no se aguanta más”, concluyó Elías de Pérez.