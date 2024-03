Indec anunciará la inflación de febrero: analistas privados esperan un 15 % y el Gobierno un poco menos

“A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo 60% de descuento en la segunda unidad o hasta 2x1. Estos descuentos si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”, analizó el funcionario mediante un posteo desde su cuenta de la red social X.