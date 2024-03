Milei pasó la motosierra por el presupuesto del INCAA

Según le relató a Infobae una de las empleadas que fue despedida ya que facturaba sus servicios como monotributista “tuvimos una reunión con Pirovano y al día siguiente nos enteramos que no seguiríamos. Antes, esperamos 3 meses sin que nadie nos hable ni tengamos trabajo que hacer”. Este medio quiso tener la opinión del director pero sus voceros dijeron que no iba a hablar “ni en off, ni en on”.