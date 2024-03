"Manejaron el Consorcio para los residuos como un almacén", denunció el contador general municipal

“Hay cheques que se liberaron con anterioridad a las elecciones y que se facturaron un mes antes de dejar la gestión por el Intendente. Se puede decir que claramente esa facturación puede cubrir flujos de fondos indebidos, flujos de fondos que no deberían haberse dado. Yo no le pago nada a nadie si no me da la factura antes. Veo muy raro que te diga ‘págame y yo después te traigo la factura’. Eso no existe. Menos en nuestra Argentina, en la Argentina de los pícaros, de los vivos. Es bastante difícil poder confiar y, de hecho, es totalmente ilegal hacerlo con dinero público. De los privados uno puede llegar a querer confiar en un tercero y decir bueno, después me traes la factura. Ahora, que vos pagues y te aparezca la factura después, lo que permitiría pensar o intuir que esa factura fue para cubrir fondos que han sido girados de manera irregular.