Fútbol femenino argentino: avances, desigualdades y desafíos en 2024

Vélez, sabemos, es uno de los clubes que mejor trabajó su protocolo para estos casos. No alcanza. Es una demostración de lo mucho que queda todavía por trabajar, más aún cuando desde las más altas autoridades del país se fomenta en estos tiempos un aire entre burlón y agresivo hacia todo lo que signifique conquista de derechos que se creían adquiridos, naturales. No. Hay que explicar todavía más. Parece que no alcanzan las estadísticas que citan un femicidio casi por día, además de otras desigualdades salariales históricas. Y el sentido común que pide no burlarse jamás de aquellos que más sufren, sean mujeres sometidas o personas con síndrome de down. Ni burlarse tampoco de aquel que fue despedido por motivo de la crisis.