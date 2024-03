Vislumbran una situación de números en rojo para la soja y el maíz en esta campaña

Según la problemática y la tecnología considerada, precisaron el gasto desde el barbecho a la cosecha se ubicaría en un rango de U$S 290 a U$S 440 por hectárea para la soja; y de U$S 370 a U$S 590 por hectárea para el maíz. “Hay que tener en cuenta que al gasto de barbecho a cosecha se suman, el de administración y estructura, que podría rondar los U$S 90 a los U$S 120 por hectárea; y el de arriendo, cuyo monto es un acuerdo entre partes.