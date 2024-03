Cartas de lectores: Apenas Ayer: historia del Incentivo Docente

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (que perciben todos los docentes del país) y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (recursos que reciben diez provincias para solventar los salarios docentes) se constituyen, en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, luego de 1.003 días de permanencia de la Carpa Blanca docente en plaza de Mayo. Con el tiempo se añadirían otros recursos nacionales para Comedores Escolares (partidas destinadas a brindar alimentación a los niños en las escuelas); Fondos para la Construcción de Escuelas; Equipamientos; Conectar Igualdad y Recursos para la Formación Docente Permanente y Gratuita (Educ.ar) (sitios web de plataformas estatales). En abril de 1997 la Ctera instala la Carpa Blanca frente Congreso de la Nación para reclamar una ley que financiara mejoras salariales. La ley 25.053, sancionada en enero de 1998 creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), con una vigencia de cinco años. Para ello, el Congreso Nacional estableció un impuesto que gravara con el 1% anual a los automotores, aviones y embarcaciones. La carpa no se levantó porque el gobierno de Menem no logró recaudar lo necesario. La permanencia de la Carpa hizo que en agosto de 1999 se comenzara a pagar con la primera recaudación el Fonid y se logra que los ministros de educación cedan el 7% para compensar a ocho provincias donde los sueldos estaban atrasados. La Carpa se sostuvo por 1.003 días sumando en la resistencia a 1.380 docentes ayunantes, quienes recibieron la adhesión de 2.800.000 personas. El Congreso de Ctera resolvió el levantamiento de la medida de fuerza para el 30 de diciembre de 1999. La ley 25.239 sancionada en diciembre de 1999 eliminó el impuesto automotor pasando a financiar el Fonid durante los años 2000 – 2001 exclusivamente de rentas generales. Esta nueva ley ratifica plenamente la vigencia de la anterior, 25.053. A partir de septiembre de 1999 no existirán garantías sobre la continuidad de recursos e incluso se lo vetó y estarán involucrados, de distintas maneras, los gobiernos de Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. El congreso de la Ctera en Paraná decidió reinstalar la Carpa Blanca, un paro para el 27 de marzo del 2003 y una Marcha Federal Educativa de 15 días en todo el país donde se conseguirá la regularidad y continuidad de los pagos. El resto es historia conocida. El Gobierno nacional anuncia que no prorrogará su vigencia cuando se lo venía haciendo, año tras año, a través de leyes y decretos.