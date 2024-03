El Boleto Educativo Municipal también beneficiará a estudiantes universitarios

Por su parte, Benjamín Nieva, se refirió al trámite que deben realizar los beneficiarios vía internet. “La página viene funcionando en forma correcta del día lunes que empezamos con la inscripción. La página es la página oficial del Municipio de San Miguel de Tucumán. No busquen en otro lugar, que no sea la página oficial del Municipio”, señaló y se refirió al caso de un sitio web incorrecto que circuló por redes y servicios de mensajería instantánea: “Hoy ya tuvimos nosotros una noticia de que estaban con otra página donde lo direccionaban con un link que no es el que nosotros estamos dando a conocer. Es muy simple, página oficial del municipio de San Miguel de Tucumán, ingresan al banner con la sigla BEM y ahí se le abre la pestaña donde tiene que incorporar todos los datos”.