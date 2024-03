El dólar "blue" perfora los $1.000 y se negocia al precio más bajo de los últimos 80 días

Por su parte, Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group, señaló "entre un aumento de la oferta y una fuerte caída en la demanda, el dólar parece no tener piso. Me parece que debería encontrarlo en torno a los $950 y $1.000", agregó Vitelli, que, sin embargo, advierte por factores que podrían disparar al dólar, entre ellos un recrudecimiento de la conflictividad social o más tensiones entre la Nación y las provincias.