Atlético Tucumán: en su debut, Sava tiene la misión ineludible de desactivar el mal momento

Donde ya no podrá influir demasiado el nuevo entrenador es en las diferencias que existen dentro de la comisión directiva, ni en las acusaciones de los socios “decanos” que apuntan contra el ex dirigente Miguel Abbondándolo, quién según el propio Pereyra y algunos representantes, continúa trabajando para Atlético desde “las sombras”, pese a que el propio Mario Leito había anunciado que no seguiría ligado al club, tras su renuncia a mediados del 2023.