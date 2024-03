Alfaro: "Jaldo va por el mismo camino que hubiésemos elegido nosotros como Gobierno"

Respuesta a las críticas de Rossana Chahla

Alfaro se encargó de responderle a la intendenta Rossana Chahla, quien en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán lo criticó por el estado de la ciudad. "Yo no quiero pelear, la gente está buscando soluciones", indicó el ex jefe municipal y luego subrayó: "Quien mira para atrás es porque no puede solucionar los problemas del presente y no tiene planificación".