Comenzaron las clases y el Poder Ejecutivo pelea por la quinta hora

Liliana Varela, ama de casa y eventual trabajadora de limpieza, detalló la dificultad que representa cubrir los gastos para mandar a su hija a la escuela. “Es una batalla constante. Fui comprando de a poco los útiles porque no se puede adquirir todo junto. Hay que economizar”, expresó. Además, la mujer contó que, más allá de ahorrarse el boleto por la cercanía entre su casa y el establecimiento, los importes se multiplican debido al avance tecnológico del cual la educación no queda exenta. “Sin internet y celular hoy no se puede estudiar; ya no es un lujo, es una necesidad”, aseguró.