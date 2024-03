Cumplió su sueño de jugar en Atlético Tucumán, le dijo que no a River y ahora está abocado a su segundo amor: la medicina

- Nunca tuve tanto miedo, lo que pasé fue muy duro. Yo tenía un primo que formaba parte del Ejército Revolucionario, yo no lo sabía y una noche me pide que le preste plata porque quería viajar a Buenos Aires. Nos juntamos en una plaza y le di. Esa misma noche nos detuvieron. Una noche me subieron a una camioneta y me llevaron cerca de San Pablo. Fui con los ojos vendados, me bajaron y me hicieron arrodillar y me decían que hable, que cuente todo lo que sabía. Yo lloraba y suplicaba que no me hagan nada. Me ponían las luces y me decía que nombre a todos mis amigos. Mi mamá y Atlético se movilizaron, y por eso me soltaron. Estoy eternamente agradecido al club y a un sacerdote que intercedió.