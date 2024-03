Cartas de lectores: El Cadillal

El año pasado, el gobierno informó que en la presa 3 del dique se habían detestado filtraciones de urgente tratamiento. Hasta entonces no conocía que una empresa estaba a cargo del mantenimiento y en esa oportunidad se declaró sin recursos para afrontar el costo de su reparación. ¿Para qué, entonces, le fue asignado el mantenimiento, si no se hace responsable del costo de esa falla? Ahora bien, habiendo sido responsable del mantenimiento durante tres años, le recomendé al ex ministro de Obras Públicas que, previo a la licitación del trabajo, consultara con un experto en el tema que conozco, a lo que me respondió que le llamaría para consultarle, cosa que no hizo jamás. Ese profesional, incluso, le recomendaría a qué empresa confiable deberían recurrir para solucionar el problema. Y se licitó la obra, y se adjudicó a una unión de empresas, que no pudo concluir el trabajo y ahora se le debe pagar lo que resta, a mayor precio, sin saber a ciencia cierta si la presa seguirá soportando la presión del embalse, o seguirá siendo un defecto permanente. Es una lástima.