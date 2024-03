Cómo estimular el habla en los niños de forma correcta

Señales de alerta

Otro punto que hay que prestar atención es a la ya mencionada sonrisa social. “Si este gesto no aparece a los tres meses, hay que hacer una consulta. O cuando notan que el niño no los escucha, o no existe el contacto visual. Es una de las consultas más típicas escuchar a padres decir: ‘yo le hablo, pero no me mira ni me presta atención’. Hay que estar atentos a esa negación de comunicación que tienen los niños”, destacó la fonoaudióloga.