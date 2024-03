Vivir con miedo al mosquito: el dengue se expande en El Manatial

Según explica, los agentes sanitarios ya hicieron más de 20 operativos en El Manantial. Recorrieron los barrios, realizaron trabajos de fumigación y de concientización para que los vecinos no tengan en sus casas recipientes con agua donde se pueda criar el Aedes. Además les dieron espirales, repelentes y paracetamol. “Vimos mucho descuido, no toman conciencia sobre la importancia de no tener criaderos de mosquitos. Además, les enseñamos que no minimicen los síntomas de la enfermedad. Es muy importante que consulten para evitar que un cuadro se complique y se agrave”, resalta.