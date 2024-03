Horóscopo chino: marzo será un mes agitado y un tanto accidentado para los signos, según Ludovica Squirru

El Conejo se verá influido por su propia energía. En este mes que estopa signad por su nombre, el conejo deberá trabajar arduamente. Sin embargo estos esfuerzas no serán totalmente reconocidos, no sólo en el ámbito laboral si no en elr esto de aspectos en su vida. Por ello es que deberá armarse en su confianza y no esperar validaciones ajenas. También es recomendable trabajar en equipo pero sin asumir deberes que no le corresponde.