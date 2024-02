La novela de Joaquín Pereyra en Atlético Tucumán parece no tener fin

“Nosotros acá no nos peleamos con nadie, no mandamos al frente a nadie. Muchas veces, intentamos cubrirlos y protegerlos para que no tengan inconvenientes, pero lo que pasó el domingo (el comunicado oficial del club aclarando que el jugador pidió no jugar el partido) nosotros teníamos la obligación de hacerlo público, decir cuál era el motivo por el cual no había viajado”, respondió Leito.