Desactivan un intento de estafa con el cobro del bono contribución de la Facultad de Derecho

Debido a las condiciones y a los requisitos exigidos para abrir una cuenta en bancos o en billeteras virtuales no debería resultar complicado rastrear la identidad de la persona perpetradora del fraude. Así lo considera el fiscal a cargo de la UFEC, Carlos Saltor. “Seguramente no estamos tratando con el crimen organizado, sino con una persona que se lanzó a hacer esto sin pensar en que se la iba a investigar. Por suerte la Facultad se dio cuenta, e hizo la denuncia -si no se hubiese presentado una denuncia nada pasaba; por eso siempre aconsejamos a las víctimas de estafas que la hagan-. Y desde ayer ya estamos trabajando en algunas medidas de investigación, autorizadas por el juez”, contó Saltor a LA GACETA.