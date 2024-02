Suba del boleto: en una votación dividida, los concejales avalaron el aumento a $690

Los concejales radicales Gustavo Cobos y José María Canelada votaron en contra del aumento. "El servicio de transporte público es un desastre -dijo Canelada-. No se conocen las frecuencias, no hay paradas que sean dignas; en verano se pasa calor y en invierno se pasa frío. Es ihumano, es indigno y no está bien avalar esto. Los bolsillos de los laburantes están más flacos que nunca", agregó.