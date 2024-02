Monteros Vóley ya tiene agenda para los cuartos de final de la Liga Argentina

Cruces de cuartos de final

CF1: (1) Ciudad Vóley vs. Boca Juniors (8)

CF2: (2) UPCN San Juan Vóley vs. San Lorenzo (7)

CF 3: (3) Policial Vóley vs. Defensores de Banfield (6)

CF 4: (4) Monteros Vóley vs. River Plate (5)