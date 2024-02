Con el tucumano "Leo" Gravano, Los Pumas 7s se mantienen en el camino del éxito

El momento que viven Los Pumas 7s es esplendoroso. Argentina arrasa en la modalidad de juego reducido. Luego de la última fecha que se jugó en Vancouver, la Selección conquistó por tercera vez el torneo canadiense tras triunfar en 2022 y 2023. Los Pumas 7s adoptaron la sana costumbre de estar en el podio y, habitualmente, en el primer puesto. Llegar a este presente fue un trabajo de casi una década. Leonardo Gravano ya estaba en los procesos de los equipos de seven antes que Santiago Gómez Cora asumiera en septiembre de 2013 como head coach nacional. El tucumano, ex jugador de Los Tarcos, es desde entonces el asistente del entrenador principal de Los Pumas 7s, líderes del ranking mundial de la especialidad, que siguen siendo los favoritos para abrochar antes que nadie la clasificación a los Juegos Olímpicos de París que se celebrarán en Junio. Ya instalados en Los Ángeles donde se jugará la quinta etapa del Circuito Mundial de Seven desde el viernes, "Leo" contó sus sensaciones no solo del presente, también de todo lo que vivió desde 2009 en sus 15 años como seleccionador "albiceleste".