Gran Hermano: la emoción de Agostina con la entrada de su hija a la casa

Por último, la adolescente se despidió de los hermanitos “chau, chicos, qué lindo verlos y espero poder conocerlos a todos afuera”, minutos después Gran Hermano dio aviso de "descongelados". Casi toda la casa abrazó a la mujer mientras lloraba. “Ay, no lo puedo creer, no la pude abrazar. Qué pena no poder decirle: ‘Yo también te amo’”, dijo la policía. Además, resaltó la actitud positiva de Morena. “No la esperaba y entró con una actitud increíble. Aparte me miraba a los ojos... Ella es re vergonzosa, pero estaba tranquila y entró con toda”, cerró mientras recibía el consuelo de sus compañeros.