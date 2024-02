Cartas de lectores: transporte y educación

Una aguda crisis política a partir del retiro del paquete fiscal de la denominada ley ómnibus. Ley de carácter inconstitucional. ¿Razones? Su dictamen original, elaborado en la comisión legislativa, fue cambiado, por modificaciones posteriores, en su versión original. Finalmente retirada por el propio gobierno. ¿Objetivo? Salvar al gobierno en un esfuerzo de todos los bloques. Choque con las provincias -como contrapartida del caído paquete fiscal- por la eliminación de fondos discrecionales para el transporte público y la educación. Marca un salto en la crisis. Crisis que hizo metástasis. Sin retorno. Temor al descarrilamiento de Milei. Por cosas simples y básicas. La imposibilidad de transportarse y un ciclo lectivo normal. ¿Qué van a hacer los gobernadores? Lo que indica su horizonte social y político. ¿Bajar salarios? ¿Ser complementos de la política de Milei? No han elegido enfrentarlo en un claro ataque de la Nación a las provincias. ¿El dinero faltante será extraído de algún lugar para evitar un boleto de 1.000 pesos? En una metástasis no hay vuelta atrás. Se ha cruzado el Rubicón. ¿Un Milei lanzado a un régimen por decreto y convocando a un plebiscito sin garantías de triunfar? ¿O un gobierno de coalición para acuerdos concretos en el Congreso? ¿Dara lugar a una crisis de envergadura (no termine su mandato) que comenzó con el retiro de su ley ómnibus? Corte en el financiamiento de fondos que no forman parte de la coparticipación federal. En ese cuadro, el proceso se va agudizando sin alcanzar ningún equilibrio macroeconómico (estabilidad anhelada). ¿La otra metástasis? Es el impulso inducido, en industrias y comercios, a la recesión, sin necesidad ni motivos, para un objetivo inviable: recaudar para el pago de intereses y capital de la deuda externa pública y privada. Un corte abrupto - desvalorización y licuación de salarios y jubilaciones- paralizan la demanda. ¿Consecuencias? Industria de la construcción, automotriz y siderúrgicas en crisis. Macri vendría a rescatar a su gobierno. Ponerlo bajo su control. ¿Puede hacerlo el personaje más desvalorizado, junto a Cristina, del espectro político? El hombre que ha pulverizado a Juntos por el Cambio y al Pro. ¿Van a estabilizar al gobierno? Salto de la crisis. La pelota pasó al campo trabajador. Un medio campo en crisis. Transporte, docencia y despidos. Se asemeja a la crisis con el covid, de Bolsonaro y Trump donde trabajadores, sin cuarentenas, se contagian en los trabajos y se paraliza la producción. ¿Razones? No es solamente el no poder viajar, sino la economía. Cuando el trabajador no pueda llegar a su trabajo, la empresa, la fábrica, el comercio o la escuela no podrán funcionar. Más que un ajuste. Una severa desorganización económica. Un desequilibrio general y pronunciado. Se va a expresar en crisis de dominación política y caídas de gobiernos. La crisis ha hecho metástasis en el cuerpo del transporte y la educación. Un escenario abierto donde nadie puede autoproclamarse.