Vecinos de Villa Alem están sin agua desde hace casi ocho meses

Y añadió: “Hicimos las gestiones, notas y pedidos. La empresa vino a chequear si estábamos pagando, pero, ¿cómo vamos a pagar un servicio que no tenemos? Al agravarse la situación los vecinos decidieron cortar las calles y entonces sí vinieron los operarios, pero no encontraron los caños. No nos dieron solución, hasta el día de hoy tampoco la tenemos”.