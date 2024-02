Narrativas rituales: "Gualichos", de Julieta Antonelli

El título, “Gualichos”, no refiere únicamente al territorio donde se desenvuelven las narrativas de lo esotérico (también en clave de disección antropológica: los ritos populares, las prácticas ancestrales) establecen un diálogo fundado en lo oculto -lo que también está no narrado- y lo especulativo en dos episodios que recuerdan a la vertiginosa concatenación visual de los relato des Love, Death & Robots, los cuentos breves “La Capsula” (posicionada en un futuro distópico, por ello la necesidad de considerar a estas narraciones no como futuristas sino como futuros especulativos, más cercanos a la profecía que a la ciencia ficción americana) y “El tiempo”, en un nexo con los tópicos que resaltan la potencia visual de “Tierra del fuego”, la primera novela de Antonelli publicada por Alto Pogo (2016), donde las narraciones subacuáticas no emergen desde la construcción filosófica de su self sino desde su falta de respuestas ante un mundo hermoso pero (o porque está) en ruinas. La geografía, el simbolismo mutante del paisaje y la naturaleza como eje de lo incierto, retoma esta red verbal y la yuxtapone a lo fantástico -o lo innatural-: el personaje ingresa a una cueva perdida debajo de una represa en Mendoza, la cueva es estrecha, oscura. En el otro extremo, si entendemos el camino como un portal, como un desdoblamiento de la trama hacia un cambio que opera tanto en la narración como en su realismo. “Observa todos los seres vivos a su alrededor con atención, se siente privilegiado por compartir el espacio y el tiempo con ellos. El hombre recoge brotes de la ría y se dirige a buscar un lugar para prender el fuego y prepararse una tisana”, finaliza, otorgando un doble montaje como en el mito wichí sobre “el regreso”, donde un personaje va por el cauce de un río indómito hasta adentrarse (portales dimensionales también en los relatos de pueblos originarios) en la corteza de un yuchán (palo borracho) y regresa (ingresa) al monte sin alambrados ni topadoras. El mito oral es retomado por Carlos Müller y Santos Vergara en sus respectivos libros. La diferencia central con el tono con que se desplazan los personajes de Antonelli reside en su total entrega al caos: sin afincarse en seguridades personales (pero sin el trillado recurso de ubicarlos en una inexpugnable idea de marginalidad o de moraleja final) conviven con lo insólito y lo emocional, quiebres, paradigmas que se cubren con silencio.