Cartas de lectores: jubilados olvidados y estafados

Es lamentable lo que les ocurre a los jubilados y pensionados de las administraciones provincial y municipal. A los padecimientos que sufrimos con relación a la actualización de nuestros haberes se agrega la situación por la que atraviesa el Instituto de Previsión y Seguridad Social, que administra nuestra obra social: el Subsidio de Salud. En primer término, el entonces gobernador José Alperovich dejó de liquidar a partir de 2009 el régimen establecido de actualización con una asignación mensual por diferencias en los beneficios previsionales mediante el decreto 3.475/3 (ME) del 07/10/2005, luego aprobado por la Legislatura. En segundo término, respecto del Subsidio de Salud, se destaca que el IPSST viene siendo intervenido desde 1990 y para no desentonar con este atropello institucional Alperovich prosiguió con esta intervención, al igual que el gobernador Juan Manzur. La Ley 6.446, vigente en sus arts. 2° y 3° (modalidad de administración) y los arts. 107 a 122 (Subsidio de Salud y régimen de seguros), según lo ratificado por Ley 6.781 e incorporada al Digesto Jurídico (ley 8.240), debe ser cumplida, puesto que se estima que nada justifica una dilatada intervención por más de 33 años; o se podría pensar que nada pudieron arreglar en esa institución los distintos funcionarios que pasaron. Otra de las numerosas penurias que sufrimos: no todos los médicos, demás profesionales y entidades de la salud reciben las órdenes del Subsidio, debiendo el afiliado pagar un plus o directamente la consulta como paciente particular. Estas erogaciones se suman a nuestro aporte mensual del 4,5% sobre los haberes brutos, incluyendo SAC. Con todo respeto, señor gobernador Osvaldo Jaldo, le solicitamos que, con su benevolencia, quiera tener a bien solucionar las graves situaciones señaladas, para lo cual estamos dispuestos a dialogar con Ud. si nos concede una audiencia. Rescato y aplaudo sus declaraciones, cuando manifestó: “para solucionar algún problema no es necesario utilizar la fuerza, se soluciona dialogando”.