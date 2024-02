Cartas de lectores: escenario fragmentado

A tan solo 75 días del inicio del gobierno de Javier Milei, el país ingresó a un corredor sombrío, cubierto de obstáculos, rebasado por la incertidumbre, con un Presidente que conceptúa al estado argentino, que él lidera, como un estado “criminal”. En realidad, estamos frente a un escenario fantástico, fragmentado, y en parte pegado con saliva, hecho que quedó en evidencia con el rechazo del Congreso de la Nación al proyecto de la ley Ómnibus. El Presidente no pudo disimular el traspié, y reaccionó con agravios contra los miembros del Congreso, acusándolos de coimeros, extorsionadores, traidores etc., y para cerrar la catarata de injurias, definió al órgano legislativo como un nido de ratas. En la conmoción, involucró a los que ignorando la esencia del proyecto, rápidamente traicionaron a sus votantes, abriendo la tranquera, para que el malón de ajustadores “alquilados” extermine los sueños y el futuro de millones de compatriotas, que ya venían siendo destratados social y económicamente por gobiernos anteriores. En el caso del bloque “Independencia”, sus integrantes carentes de los conocimientos básicos, que les posibiliten interpretar el proyecto y los daños colaterales del mismo, más una leve insinuación de investigar la gestión de gobierno, pusieron al país al borde de la desintegración como estado independiente, y por ende a millones de compatriotas en el umbral de la pobreza y la indigencia. Los diputados locales, no entendieron que Tucumán no es una isla, y que como en todo el país, tenemos jubilados, maestros, niños que necesitan educarse, curarse, trabajadores, comedores infantiles, organizaciones sociales y gremiales etc., es decir somos parte de un todo que se llama Argentina.