Con entrada comprada, tiene lo necesario para cumplir el sueño de ver el Superclásico

Básicamente las horas que transcurren en su vida desde las 10.45 de hoy, son soñadas. "La venta empezó a las 10 y a esa hora conseguí mi entrada", especificó la joven de 27 años. Sanabria implementó el mecanismo que ya muchos usaron para adquirir localidades para el Mundial e incluso, cuando los campeones del mundo jugaron en Santiago del Estero. "Me conecté en tres celus y una compu. La verdad que se me complicó un poco porque en un momento la página me daba error y empecé a desesperarme. Por suerte se actualizó y en uno de los celulares me dejó ingresar a la compra", comentó.