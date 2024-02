Pampas Bravas fue revelación en Mar del Plata

Pampas Bravas, el Espectáculo artístico internacional que combina folclore, tango y flamenco, se presentó por primera vez al evento y ganó el premio revelación de la temporada. En él participó Leonardo Gallardo, bailarín tucumano que lleva 15 años en el camino del folclore. “Un coreógrafo de la compañía me contactó por instagram. Me comentó sobre el contrato y me gustó. En el equipo hay varios artistas que siempre admiré y cuando me dijeron que ellos estaban me gustó aún más la propuesta”, dijo en conversación con LA GACETA.