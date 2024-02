Por la quita del subsidio al transporte, el gobernador de Chubut inició acciones legales contra Nación

”Después de la profunda crisis educativa que vivió Chubut no nos vamos a resignar a que los chicos no estén en las aulas, y tampoco vamos a darle la espalda a los docentes en un justo reclamo de recomposición salarial”, aseveró el mandatario provincial. A dos semanas del inicio del ciclo lectivo, el gobierno del Chubut no logró llegar a un entendimiento con los gremios docentes, que consideran “insuficiente” la propuesta del ejecutivo, aunque por decreto se implementará una actualización de haberes con el compromiso de continuar las negociaciones.