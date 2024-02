Con la ayuda de amigos y clientes, una diseñadora tucumana hoy revelará sus creaciones en la Fashion Week de Milán

Y así, Cristina encontró en sus allegados la calma y la seguridad que necesitaba. “Tuve mucho apoyo de amigos, familia y clientes”, detalló la diseñadora. “A ver, yo les pedí prestado no es que me lo daban o me lo regalaban, los grandes gastos que he tenido, eso yo lo tengo que devolver”, expresó con un poco de aflicción la diseñadora. “Entonces, vuelvo y tengo que seguir trabajando porque tengo que devolver, pero valoro esa confianza, ese empuje”, meditó la profesional que no pudo conseguir ayuda desde instituciones públicas, pero que nunca dejó de ser optimista al respecto: “Una plata se recupera, un mes o dos y ya las tenés”.