La conmovedora carta que publicó Araceli González por la muerte de su papá

Sobre el final, le expresó a su padre: “¡Volá alto! No hay nada que quedó pendiente, yo siempre amé estar a upa, de tu mano o solo mirándote. ¡Me quedo con lo mejor de vos! Me quedo con los recuerdos, el olor a nafta, los fierros, las carreras, el autódromo, el sonido de la radio y esos ojos que no podían ser más hermosos. ¡Celeste cielo! ¡Siempre quise tenerlos!