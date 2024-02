La proteína clave que deben consumir los mayores de 50 años, según un estudio de Harvard

Mantener hábitos saludables siempre es algo aconsejable. Estar sano y en forma no es sólo una cuestión estética si no también un asunto de cuidado y de preservación de nuestra salud. Por ende, al pasar los años debemos ser más atentos con ella y llevar una vida sana, que comprenda la actividad física diaria y una dieta saludable. Esta, según los expertos, debe contener un nutriente específico para que los efectos del envejecimiento no perjudiquen nuestro quehacer cotidiano.