“A través de la música podemos darle voz a lo que nos pasa”

- No lo elegí. En Europa, cuando aprendes a tocar música, empiezas por el piano porque didácticamente es fácil de entender. Cuando acabé la carrera, ya sabía que aquello no era mío. En este género te dicen cómo tienen que ser las cosas y yo quiero hacer lo que yo quiero”. Siempre fui una persona que no le gustan las normas y que se siente más cómoda buscando otros caminos.