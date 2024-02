Argentina Open: el particular regalo de un tenista argentino a Carlos Alcaraz

"¿Qué me dijo Camilo en la red? Que me iba a regalar una camiseta de su equipo (San Lorenzo), que no podía ser de Boca, jaja. Le dije que la recibiré y que la colgaré en mi cuarto", reveló, divertido, el español, que estuvo el miércoles en La Bombonera, viendo el triunfo del “xeneize” 2-0 sobre Central Córdoba. De hecho, el regalo llegó a manos de Alcaraz minutos antes de que ingresara a la conferencia.