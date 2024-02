Filmes argentinos para recorrerescenarios complejos

Inspirados en “Pasajes” de Ira Sachs, la plataforma presenta su nuevo ciclo “Dos son compañía, tres son mucho mejor” como contraprogramación a San Valentín donde fusiona nuevos clásicos con premiadas películas de autor. Esta colección especial se centra en triángulos amorosos, ménage à trois y relaciones de a tres, desde la icónica “Jules and Jim”, de François Truffaut, hasta la restauración en 4K de “The dreamers”, explorando los terrenos más complejos del poliamor. No te pierdas este fascinante recorrido por las dinámicas de las relaciones de a tres con obras como “Lions love (... and lies)”, de Agnès Varda; “Doña Flor y sus dos maridos”, de Bruno Barreto; “Rita, Sue and Bob too!”; “The woman next door”; “A Zed and two noughts” y “Spring fever”.