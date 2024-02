Viajar en colectivo en primera persona: "las líneas no están preparadas para llevar a nadie"

“Lamentablemente a veces los colectivos pasan de largo por la ruta y tenemos que estar expuestos a cualquier cosa”, expresó además de que “el presupuesto no da para seguir viajando yo, por ejemplo, tendría haber estado trabajando horario cortado y no lo puedo hacer. Entonces tuve que tratar de ver la posibilidad de hacer horario corrido para no gastar tanto en colectivo sino no podría y si aumentan, menos”, detalló Mariela.