Juicio contra José Alperovich: la abuela de la víctima comprometió al ex gobernador

16:14 hs

"Me contó que la había abusado sexualmente"

La primera testigo en declarar fue la abuela de la denunciante y al mismo tiempo está casada en segundas nupcias con el tío del ex gobernador, José Alperovich.

La mujer aseguró que desde que el ex senador entró en política no tenía ningún trato con él. Que lo conocía desde antes. Y que tiene una relación muy cercana y afectuosa con la denunciante.

Relató que su nieta es una persona muy inteligente y muy trabajadora. "Siempre fue una chica muy creativa", aseguró acerca del trabajo que la denunciante hacía en el Archivo de la provincia.

"Yo no la veía feliz trabajando. La veía muy angustiada. Cambió muchísimo. Estaba psicologicamente intranquila", relató la abuela de la denunciante.

"Al otro día que ella dejó de trabajar ella fue a buscarme y me dijo que se había ido. Y me contó que la había abusado sexualmente. Yo no lo podía creer. Mi marido era como un padre para él. No podía creer que hubiera hecho eso", afirmó la testigo.

"Yo admiro la valentía de mi nieta que decidió enfrentar a un poderoso y denunciarlo. Yo no creía que pudiera hacerlo. Todo era muy difícil. Después de que ella declaró la vi más tranquila", agregó la mujer.