Cartas de lectores: debate

El Sr. Roberto Buffo se contradice él mismo (carta “¿Debate?”, 14/02). Si yo rebatí su carta a favor de la derogación de IVE (“Derogación del aborto”, 09/02) porque sus argumentos a mi punto de vista son ilógicos e irracionales, además de misóginos, y él contestó, ya se plegó al debate. Pretende desprestigiar al Dr. Kreplak… pero bueno, así son los intolerantes, no soportan la verdad en su cara. Le enseño al Sr. Buffo que aborto no es asesinato, porque no se paga por matar a una persona (Art. 80 inc. 3 Código Penal), amén de que pretende desprestigiar a la ex presidenta nombrando el show patético que hizo el fiscal Luciani. Eso sí es dato, no opinión. Doy por terminado este lindo debate aunque no le guste definirlo así al Sr. Buffo. Fin de la serie.